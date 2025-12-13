Определены даты новогодних каникул для школьников

Министерство просвещения РФ установило рекомендованные даты проведения новогодних каникул для школьников. Как пишет РИА Новости, ведомство рекомендует отправить детей на отдых с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

По федеральным образовательным стандартам, продолжительность новогодних каникул для учащихся должна составлять не менее семи календарных дней.

При этом федеральный учебный план на нынешний учебный период увеличивает эту минимальную продолжительность до девяти дней, что позволяет школам при необходимости скорректировать график в установленных рамках.

В конце 2025 и начале 2026 года работающих граждан ждет 12-дневный период новогодних праздников — с 31 декабря по 11 января.

Первым рабочим днем после отдыха станет 12 января (понедельник). Подобная продолжительность делает предстоящие каникулы одними из самых длительных за последние годы.

Ранее сообщалось, что новогодний отдых в Сочи подорожал до 141 тыс. рублей.