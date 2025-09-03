Опрос показал, как семьи контролируют детей

Для большинства российских родителей первый самостоятельный выход ребенка в школу или на кружки становится стрессом. Согласно опросу компании ELARI, почти 70% мам и пап разрешают детям передвигаться без сопровождения только в среднем звене или к 4-му классу начальной школы, то есть примерно к 10–11 годам, пишет « Газета.Ru ».

Главным условием родители называют знание маршрута (53%) и способность ориентироваться на местности. Чаще всего (65%) решение принимается совместно с ребенком. Однако тревога остается: 51% родителей начинают переживать, если ребенок не отвечает на звонки. Для большинства критический срок ожидания — 5–30 минут. Каждый четвертый обеспокоен, если ребенок задерживается или оказывается в незнакомой компании.

Чтобы снизить уровень стресса, семьи используют звонки, переписку в мессенджерах, уведомления о прибытии. Все чаще прибегают к гаджетам: более 35% постоянно и еще 38% периодически используют функции отслеживания маршрута. 59% родителей признаются, что спокойнее всего чувствуют себя при возможности видеть локацию ребенка онлайн.

Наиболее популярный первый гаджет для ребенка — умные часы (более 60% опрошенных). По словам гендиректора ELARI Антона Бадаева, угрозы сегодня выходят за рамки улицы и двора: к классическим страхам добавились цифровые риски. Среди них — мошеннические звонки, фейковые аккаунты, «цифровой фастфуд» в соцсетях, игровая зависимость, скрытые платежи и фишинг в чатах. Эксперты считают их не менее опасными, чем задержка ребенка по дороге домой.

Ранее сообщалось, что российские семьи перестали судиться из-за алиментов.