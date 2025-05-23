Опубликован проект по выставлению оценок за поведение в российских школах

В российских школах могут начать выставлять оценки за поведение. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, ссылаясь на опубликованные Минпросвещения документы.

В документах сказано о том, что теперь контроль за соблюдением внутреннего распорядка школьников, их дисциплина и поведение действительно могут предусматривать выставление оценок за поведение. Проект приказа конкретизирует полномочия школ и образовательных учреждений выставлять оценки за поведение.

Ранее Минпросвещения сообщало о том, что такой пилотный проект по выставлению оценок за поведение только разрабатывается, и его запуск готовится пока в шести российских регионах — Тульской, Ярославской и Новгородской областях, Чеченской Республике и Республике Мордовия, а также ЛНР. Принимать участие будут 10 школ из каждого региона, а оценки за поведение будут выставлять учащимся с 1 по 8 классы.

Напомним: ранее сообщалось о том, что Минпросвещения сформирует перечень фильмов для школьного показа.