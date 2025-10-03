От почетных грамот до аплодисментов: как в Павловском Посаде чествовали педагогов техникума

В четверг, 2 октября, во Дворце культуры Павлово-Покровский в честь 85-летия со дня образования среднего профессионального образования прошло торжественное награждение преподавателей Павлово-Посадского техникума и его филиалов.

Мероприятие посетили депутат Московской областной Думы, председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, куратор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Линара Раимовна Самединова и заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Юрьевна Аргунова. Почетные гости выразили благодарность преподавательскому составу за подготовку высококвалифицированных кадров.

Линара Раимовна пожелала студентам реализовывать поставленные перед ними задачи. Спикер отметила важность профессий среднего профессионального образования и нарастающий темп развития СПО. По поручению председателя Мособлдумы Игоря Юрьевича Брынцалова депутат наградила Почетной грамотой директора техникума Татьяну Геннадьевну Дугушкину.

Светлана Юрьевна во время напутствующего слова к студентам поблагодарила педагогов за их вклад в развитие кадров. Она вручила почетные награды. Преподаватели выходили на сцену под звуки аплодисментов. Подобная реакция аудитории — знак уважения и признательности за труд.

Творческие коллективы Дворца культуры «Павлово-Покровский» подготовили для гостей яркие выступления.

Ранее сообщалось, что гостями Павлово-Посадского техникума стали глава округа Семенов и депутат ГД Панин.