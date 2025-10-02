Гостями Павлово-Посадского техникума стали глава округа Семенов и депутат ГД Панин

В преддверии 85-летнего юбилея российской системы среднего профессионального образования (СПО) глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов и депутат Государственной Думы от «Единой России» Геннадий Панин посетили Павлово-Посадский техникум.

Праздник, значимость которого невозможно переоценить, отмечают 2 октября. Нынешние студенты — высококвалифицированные специалисты, от опыта и навыков которых зависит будущее России и крепкая экономика страны. Для кадров создают комфортные условия для обучения. В нынешнем году в техникуме были введены в эксплуатацию современная электромонтажная мастерская и новая IT-лаборатория.

Учебное заведение активно участвует в федеральной программе «Профессионалитет», интегрировавшись одновременно в четыре отраслевых кластера. Такой формат сотрудничества позволяет максимально приблизить учебный процесс к реальным производственным задачам.

Показателем востребованности выпускников стал существенный рост количества бюджетных мест — с 350 до 500. Особенно остро, по словам представителей администрации, потребность в специалистах ощущается в сферах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Профессии электромонтеров, сварщиков, экспертов по теплоснабжению и эксплуатации многоквартирных домов являются фундаментом для бесперебойного функционирования всей городской инфраструктуры.

В рамках рабочего визита парламентарий и глава округа также провели встречу с директором техникума Татьяной Дугушкиной, в ходе которой обсудили законодательные инициативы, направленные на дальнейшее совершенствование системы профессионального образования в стране.

Ранее сообщалось, что представителей старшего поколения в Павловском Посаде поздравили с Днем пожилого человека.