От Шатуры до федерального форума: педагог Коробовского лицея представляет округ на Всероссийском форуме

Учитель русского языка и литературы Коробовского лицея Татьяна Васильевна Соколова представила муниципальный округ Шатура на Форуме классных руководителей, который собрал более тысячи классных руководителей и кураторов групп СПО из всех 89 регионов РФ.

Участие Татьяны Васильевны в мероприятии настолько престижного уровня — это не только личное достижение педагога, но и признание высокого уровня образования в муниципальном округе.

«Коллеги, ученики и родители знают Татьяну Васильевну как талантливого и увлеченного педагога. Мы гордимся, что именно она стала лицом шатурского образования на всероссийском уровне!» — отметили в управлении образования администрации округа.

Престижные награды доказывают педагогическое мастерство Татьяны Васильевны: нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» (2022 год), Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2016 год), Именная премия Губернатора Московской области (2012 год), Почетные грамоты Министерства образования Московской области (2012 и 2013 годы), Почетные грамоты Главы Шатурского муниципального района (2011 и 2014 годы), Почетные грамоты Управления образования г. Шатура (1999, 2003, 2016, 2017 годы). Педагог неоднократно участвовала во многих конкурсах профессионального мастерства, где становилась победителем.

Учитель не только перенимает опыт коллег, но и представляет авторские разработки. Свое видение, как эффективно организовать педагогическую деятельность, Татьяна Васильевна представляла в экспертных статьях. Материалы опубликованы в печатных изданиях. Ученики Соколовой занимают почетные места на различных конкурсах и олимпиадах.

Пятый Всероссийский форум классных руководителей длился три дня. В нынешнем году принял педагогов из девяти стран: Южной Осетии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Монголии, Беларуси, Абхазии, Киргизии, Казахстана.

