Педагог из подмосковной Балашихи стала победителем регионального конкурса

Лауреатом второй степени стала педагог-психолог Черноголовского детского сада «Солнышко» Марина Князева, лауреатом третьей степени — педагог-психолог Видновской СОШ № 10 Мария Богданович. Торжественная церемония награждения прошла на базе Академии социального управления. Проректор АСОУ Наталья Баранникова отметила достойный уровень профессионализма конкурсантов.

Как отметили в пресс-службе регионального Министерства образования, с мая по сентябрь 2023 года мероприятие проходило в четыре этапа в очном и заочном форматах.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах в 2023 году достроят жилой корпус в «Датском квартале».