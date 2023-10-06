Педагог из подмосковной Балашихи стала призером Всероссийского конкурса

Анастасия Сухорукова из Балашихи вошла в число призеров Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России — 2023», который прошел в столице. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Анастасия Сухорукова работает в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радуга». Участницей всероссийского состязания она стала на правах победительницы регионального конкурса. В финальном туре соискательницы наград должны были решить профессиональный кейс и представить его жюри. В итоге подмосковный педагог удостоилась диплома в номинации «Мастерство владения психологическим инструментарием».

Готовиться к конкурсу Анастасии Сухоруковой помогали специалисты из Центра социально-психологического сопровождения института развития образования АСОУ.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии награждения лучших педагогов поблагодарил учителей и воспитателей области за труд.