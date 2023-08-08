Педагог из Сергиева Посада вышла в финал всероссийского конкурса профмастерства

В пресс-службе регионального Министерства образования отметили, что в творческом конкурсе состязались представители 75 субъектов РФ. Валентина Галкина считается уже достаточно опытным участником. Шесть лет назад она выиграла муниципальный конкурс «Самый классный классный руководитель». В ведомстве желают педагогу успеха и на всероссийском уровне.

Финал пройдет в Москве в начале октября. Победители определятся в номинациях «Дефектолог года» и «Логопед года».

Подмосковные росгвардейцы успешно обеспечили порядок на крупном гастрономическом фестивале.