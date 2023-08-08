Подмосковные росгвардейцы успешно обеспечили порядок на крупном гастрономическом фестивале

Гастрономический фестиваль в Истре продолжался три дня. И за это время здесь не было совершено ни одного правонарушения.

Большая заслуга в обеспечении порядка принадлежит сотрудникам Росгвардии по Московской области. Фестиваль посетили 140 тысяч гостей, и все они были под контролем около 150 правоохранителей.

Как сообщили в Росгвардии, накануне массового мероприятия сотрудники провели профилактические рейды, усилили контроль за точками торговли и хранения оружия.

В подмосковном Королеве обновили покрытие на ключевых дорогах.