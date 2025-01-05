Педагог Калугина дала рекомендации, чем занять детей на зимних каникулах

Новогодние каникулы являются отличным временем для того, чтобы провести время с ребенком и создать незабываемые воспоминания. Так, домашние занятия могут быть веселыми и разнообразными. Педагог Анна Калугина перечислила простые идеи, для воплощения которых не потребуется особых усилий. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, можно организовать художественную студию в доме и провести нечто вроде турнира по рисованию. Также можно устроить разыгрывание постановок, создав театр с костюмами или просто прочитать любимые книги по ролям.

Эксперт добавила, что отличным способом провести время станут настольные игры или кулинарные уроки. Также не стоит забывать и про физические активности.

Ранее подмосковный педиатр рассказала, как безопасно провести праздники с ребенком.