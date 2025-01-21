Педагог Подсухина дала рекомендации школьникам по подготовке к итоговому собеседованию

В нашей стране 12 февраля среди девятиклассников состоится итоговое собеседование, подразумевающее формат допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ). Педагог Виктория Подсухина назвала способы успешно к нему подготовиться. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, ключевым правилом подготовки является то, что все материалы необходимо читать вслух, поскольку на собеседовании учитываются интонация, темп чтения и соблюдение языковых норм.

Эксперт добавила, что нужно помнить о том, что в ходе итогового собеседования школьнику будет предложено прочитать текст, где будет множество слов со сложными ударениями. Кроме того, практика пересказов разного уровня сложности текстов поможет научиться улавливать главную мысль и выделять ключевые детали. Следует соблюдать и структуру пересказа: введение в тему, основная мысль и вывод.

По ее мнению, в разделе «Монолог» надо описать предложенную тему или порассуждать на данную тему. В этом случае стоит выбирать то, что школьнику понятно. Она рекомендовала заранее создать и выписать себе план, который будет отражать структуру монолога. После этого на собеседовании преподаватель станет задавать вопросы ученику в рамках темы, которая была затронута в монологе.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти регионах.