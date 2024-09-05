Педагог Подсухина рассказала, стоит ли делать домашнее задание с ребенком

Не все школьники без проблем справляются с домашним заданием, поэтому родители стараются помочь своим детям разобраться в трудных предметах, выполнить все в срок, а иногда даже берут часть заданий на себя. Педагог Виктория Подсухина рассказала, стоит ли делать уроки с ребенком. Об этом сообщили «Известия».

По ее словам, выполнение домашнего задания, помимо стандартного выполнения задач и упражнений, также развивает в подростке ответственность, самоконтроль, усидчивость и прочие важные качества. Поэтому родителям следует придерживаться правила: домашнее задание не должно контролироваться от и до, однако и оставлять ребенка с заданиями один на один не нужно. В этом случае задачей родителя является помочь ребенку сформировать привычку делать домашнюю работу самостоятельно.

Эксперт пояснила, что в раннем детстве у ребенка формируется восприятие учебы и учебных заданий. Если родители помогают ему познавать новое, поощряют его и поддерживают, то они дарят ребенку положительные эмоции. В таких условиях с большей вероятностью ребенку будет легко учиться.

По ее мнению, бывают случаи, что у ребенка освоение нового связано со стрессом. Тогда процесс обучения, как и выполнение домашнего задания, будет ассоциироваться с трудностями. В данном случае родителям следует пояснить ребенку, что задания — это его ответственность, хоть он и может прибегнуть к помощи родителей, если ему что-либо не понятно.

Ранее в России предложили не задавать школьникам домашние задания в первые учебные дни.