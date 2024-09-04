В России предложили не задавать школьникам домашние задания в первые учебные дни

Российским общеобразовательным учреждениям стоит отказаться от домашних заданий школьникам на старте учебного года. С такой инициативой выступил руководитель Ассоциации производителей детских товаров и услуг Михаил Ветров.

Как передает RT со ссылкой на письмо-обращение Ветрова в российское Минпросвещения, домашние задания в первые дни сентября чрезмерно нагружают учеников, являясь для детей, по сути, самым настоящим стрессом после прошедших летних школьных каникул.

«Резкое перестроение графика и распорядка дня, рациона и физических упражнений способны спровоцировать у детей признаки депрессии, серьезно снизить успеваемость и даже сформировать психологическое отторжение к посещению школы», — считает он.

Также Ветров предлагает отказаться от внедрения в первые учебные дни сложных предметов. Он подчеркнул, что необходимо создать некий «мостик», что снизит негативные эмоции у ребенка при возвращении в класс.

«Данную практику можно было бы распространить на учеников начальной и средней школы, которым не предстоит в конце года сдача экзаменов и/или поступление», — говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что в Московской области после капитального ремонта открыли 40 школ. Теперь тысячи детей смогут получать знания и проводить время со сверстниками в максимально комфортной среде.