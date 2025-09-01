Педагог раскрыла сроки, когда следует начать подготовку к ЕГЭ

С началом учебного года для российских выпускников наступает время стратегического планирования подготовки к ЕГЭ. Многие учащиеся совмещают школьные занятия с дополнительными занятиями на курсах или с репетиторами, стремясь достичь максимальных результатов на предстоящих экзаменах. Ключевым фактором успешной подготовки является не столько ранний старт, сколько психологическая готовность ученика к интенсивной работе. Как отмечает учитель русского языка и литературы Татьяна Гартман, при наличии мотивации и готовности к усвоению знаний качественную подготовку можно осуществить даже за шесть месяцев. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, индивидуальный подход позволяет выявить и ликвидировать пробелы в знаниях, после чего переходить к углубленной проработке экзаменационных заданий.

Педагог подчеркнула, что особое значение имеет правильный выбор педагога. Психологическая совместимость и комфорт во время занятий становятся определяющими факторами эффективности обучения. Репетитор, способный установить доверительный контакт с подростком, может добиться значительного прогресса даже при скромных исходных знаниях.

По ее мнению, успешная сдача ЕГЭ зависит от сочетания нескольких факторов: внутренней готовности ученика к работе, профессионального подхода к восполнению пробелов в знаниях и — что особенно важно — психологического взаимопонимания с преподавателем. Именно гармоничное сочетание этих элементов позволяет превратить подготовку к экзаменам из стрессовой процедуры в продуктивный образовательный процесс.

