Педиатр Чахнашвили назвала наибольший допустимый вес портфеля первоклассника

По словам врача-педиатра Марии Чахнашвили, вес рюкзака для школьника установлен законодательно рядом нормативных актов, с которыми можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора. Об этом сообщил Life.ru.

Она уточнила, что важность веса рюкзака обусловлена тем, что в последнее время у детей стало гораздо больше проблем с осанкой и опорно-двигательным аппаратом в силу злоупотреблений гаджетами, снижения физической активности и сидячего образа жизни.

По мнению медика, на школьных портфелях обязательно должна иметься маркировка по возрасту. Вес самого портфеля без учебников для начальных классов регламентирован в 700 г, для средних и старших классов — не более килограмма. Обязательным требованием также является жесткая плотная спинка для ранца у детей младшего школьного возраста.

Она добавила, что для школьников начальных классов высота рюкзака должна быть 30-36 см, ширина — 6-10 см. Также следует учитывать и вес школьных принадлежностей, находящихся в рюкзаке. Так, для начальных классов — не более полутора-двух килограммов, для средних классов — 2-3,5 кг, для старших классов — не более четырех килограммов.

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