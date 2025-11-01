Переход на 12 лет в школе станет реальностью только после обсуждений с экспертами

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что возможность перехода на 12-летнее школьное обучение может быть рассмотрена только после тщательного анализа и обсуждения с педагогами, родителями и экспертным сообществом, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Кравцов подчеркнул, что все изменения в сфере образования принимаются на основании глубоких исследований и консультаций. Он отметил, что система образования реагирует на изменения чувствительно, поэтому любые нововведения требуют всесторонней оценки.

Министр напомнил, что ранее Минпросвещения внедрило нормы допустимой учебной нагрузки в течение года, чтобы сбалансировать образовательный процесс. Идея увеличения срока школьного обучения обсуждается не впервые. Ранее аналогичное предложение высказывал заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

В настоящее время никаких окончательных решений о переходе на 12-летнюю школу не принято, ведется оценка всех возможных последствий для учеников, педагогов и образовательной системы в целом.

