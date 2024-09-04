Первый технопарк «Кванториум» открылся в Дмитрове
Фото: [Министерство образования МО]
В Дмитрове открылся первый технопарк «Кванториум». Его обустроили на базе Инженерной школы, рассказали в Министерстве образования Московской области.
«Кванториумы» открывают в рамках нацпроекта «Образование». В таких центрах можно заниматься 3D-моделированием, изучением дронов, промышленным дизайном, программированием, а также физикой, химией и биологией.
Занятия в «Кванториумах» проводятся во внеурочное время. Посещать их могут все школьники городского округа, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.