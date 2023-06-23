«По актуальным и достоверным сведениям»: школьники будут учить историю с помощью QR-кодов
Россияне призвали перевести все учебники в «цифру»
Фото: [freepik.com]
В учебник истории для десятых классов добавят QR-код, с помощью которого школьники смогут обратиться к достоверным фактам. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости.
Как рассказал глава министерства, это будет первый учебник с использованием QR-кодов. Также Кравцов отметил, что, преподавая историю, важно рассказывать о всех фактах, не замалчивая неудобную правду.
«Хорошо, что в школах тоже начинают все переводить в «цифру». Мне кажется, и сами учебники должны быть электронными, а не только отдельные факты. Зачем детям таскать на себе всю эту макулатуру?»; «Это правильно. Учиться истории нужно по актуальным и достоверным сведениям. Их гораздо легче добавить на электронный носитель, чем каждый раз переиздавать пособия», — высказались пользователи Сети.
Ранее россияне поддержали идею перенести важные документы в «цифру».