«По актуальным и достоверным сведениям»: школьники будут учить историю с помощью QR-кодов

«Хорошо, что в школах тоже начинают все переводить в «цифру». Мне кажется, и сами учебники должны быть электронными, а не только отдельные факты. Зачем детям таскать на себе всю эту макулатуру?»; «Это правильно. Учиться истории нужно по актуальным и достоверным сведениям. Их гораздо легче добавить на электронный носитель, чем каждый раз переиздавать пособия», — высказались пользователи Сети.