Победитель международной олимпиады из Химок поделился первыми эмоциями

Ученик школы №14 Иван Часовских из Химок в составе сборной России одержал победу на 66-й международной математической олимпиаде в Австралии. Домой юноша вернулся с золотой медалью, сообщила администрация округа.

«В копилке юного математика Ивана Часовских из Химок тоже немало достижений. В прошлом году школьник одержал победу на 65-й Международной математической олимпиаде IMO-2024. В этом году он был удостоен золотой медали на 16-й Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics и набрал больше всех баллов на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников», — сообщили в администрации городского округа Химки.

Максимальное число баллов, которые можно было заработать на олимпиаде, составляет 42. Иван Часовских ответил на все вопросы правильно. Школьник не мог скрыть радости от заслуженной победы.

«В олимпиаде было шесть заданий, я справился со всеми. В победе уверен не был, но понимал, что шансы были. Я был очень доволен, когда узнал результаты», — рассказал Иван.

В сборную России вошли шесть сильнейших старшеклассников. Каждый школьник показал высокий уровень знаний. Всего в копилке российских учеников пять золотых и одна серебряная медаль. Ранее ребята продемонстрировали высокий уровень знаний на Всероссийской олимпиаде по математике 2024/2025 учебного года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поблагодарили ребят за достойное представление РФ на мероприятии.

«Наша страна – Родина целой плеяды выдающихся математиков. Мы искренне радуемся тому, что современные школьники продолжают эти славные традиции и показывают высокие результаты. Наш Президент Владимир Путин подчеркивает важность качественного преподавания и увлеченности школьников математикой. Благодарим учителей и наставников за знания и поддержку ребят развивать свои таланты, а самих школьников – за повод гордиться их успехами! Поздравляю с медалями и желаю реализации талантов и достойного применения ваших знаний в будущем!» – заявил вице-премьер.

Глава Минпросвещения высказал мнение, что достичь высоких результатов школьникам удалось благодаря упорству, трудолюбию и таланту.

«Искренне рад, что в честной борьбе со сверстниками из разных стран вы показали великолепную подготовку, командное единство и волю к победе. Ваши результаты – настоящий знак качества российской системы образования и отечественной математической школы», — заявил глава Минпросвещения.

Юный житель Химок Иван имеет большой положительный опыт участия в разных конкурсах. Юноша неоднократно был награжден медалями.

«Мы гордимся, что в нашем городе живет такая талантливая молодежь. Поздравляю Ивана с победой», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Иван рассказал, что примером для подражания был его отец. Интерес к точной науке проявился в детстве.

«Я окончил 11 класс. Математикой стал увлекаться примерно в 6 классе. У меня отец участвовал в олимпиадах по физике и математике в своем детстве», — дополнил Иван.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил юного математика с золотом на Международной олимпиаде.