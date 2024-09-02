Почти 130 тыс. жителей Рязанской области переступили пороги школ 2 сентября

В Рязанской области сегодня, 2 сентября, открыли двери свыше 410 школ, шесть государственных вузов и около 30 организаций среднего профессионального образования. Об этом сообщило 7info.

Уточняется, что в школы пошли почти 130 тыс. юных жителей региона, среди которых первоклассниками стали примерно 13 тыс. человек. Кроме того, почти 28 тыс. человек являются студентами вузов и около 30 тыс. — студентами ссузов.

Отмечается, что к занятиям готовы почти 10 тыс. педагогов, 1,7 тыс. профессоров и преподавателей высшего образования, 1,5 тыс. преподавателей средне-профессионального звена.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил школьников с началом нового учебного года.