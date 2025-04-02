Почти 300 юных вожатых проходят обучение в Крыму ежегодно

По словам преподавателя Института «Таврическая академия» КФУ им В.И. Вернадского Анны Максимчук, в Крыму каждый год проходят обучение примерно 300 юных вожатых, которые потом работают в детских лагерях полуострова и прочих субъектов РФ. Об этом сообщает «Крым 24».

Она уточнила, что подготовка ведется совместно с предуниверсарием Крымского федерального университета и молодежным движением «Российские студенческие отряды.

По мнению эксперта, это весьма успешный проект, поскольку многие юные вожатые позже идут учиться в вузы на педагогов, так как им понравилось работать с детьми.

Ранее сообщалось, что более 200 бойцов РСО приняли участие в открытии Школы вожатых Подмосковья.