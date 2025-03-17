Более 200 бойцов РСО приняли участие в открытии Школы вожатых Подмосковья

В Российском университете кооперации состоялась торжественная церемония открытия Школы вожатых студенческих отрядов Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В мероприятии приняли участие более 200 бойцов РСО Подмосковья. Лозунгом открытия стала фраза «Дотянись до мечты».

«Педагогическое направление — одно из самых многочисленных среди наших студенческих отрядов. В нем трудятся порядка 1,7 тыс. человек. Ребята помогают организовывать летний детский отдых в лагерях Подмосковья, Краснодарского края, Крыма, Владивосток», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

По словам министра, этим летом ребята будут работать в более чем 15 лагерях региона и федеральных центрах для детей. В Школе вожатых они смогут получить все необходимые для работы навыки и знания. Студентам расскажут о профессиональной этике, детской психологии, правилах безопасности. Кроме того, их научат оказывать первую помощь. После обучения ребят ждет экзамен. В случае успешной сдачи будет выдано свидетельство государственного образца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ресурсном центре на базе РГУТИС за год планируется обучить около 10 тыс. специалистов индустрии туризма.