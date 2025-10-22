Почти 450 детей с иностранным гражданством учатся в школах Рязани

В рязанских школах обучаются почти 450 детей, имеющих иностранное гражданство. Эта статистика была официально озвучена в ходе заседания комитета по социальным вопросам городской думы, где рассматривались важные изменения в процедуре зачисления таких учащихся. Об этом сообщает издание 7info.

Ключевым нововведением стало обязательное тестирование по русскому языку для всех детей-мигрантов. Без успешного прохождения этого испытания зачисление в общеобразовательные классы теперь невозможно. Как показала практика с апреля текущего года, данная задача по силам не всем: из 74 подавших заявления лишь 45 человек смогли продемонстрировать необходимый уровень языковой подготовки.

Для тех, кто не справился с тестом, создан специальный образовательный лифт. Им рекомендовано пройти платные курсы русского языка на базе школы № 63, что позволяет подтянуть знания и в будущем интегрироваться в учебный процесс. Основной поток детей прибывает в регион из стран Средней Азии, таких как Узбекистан и Таджикистан.

Таким образом, Рязань внедряет системный подход к образовательной интеграции детей-иностранцев, где языковое тестирование становится не барьером, а отправной точкой для построения индивидуальной траектории обучения и их успешной адаптации в новой социальной среде.

