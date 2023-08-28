Почти 900 советников по воспитанию будут работать в школах Подмосковья в новом учебном году

Восемьсот девяносто советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будут работать в подмосковных школах в новом учебном году, сообщили в Мособлдуме.

По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, специалисты будут работать в 890 школах, а также в 52 учреждениях среднего профессионального образования.

Главная задача работы советников – сформировать у школьников уважительное отношение к взрослым и окружающим, привить им правильные моральные ценности.

Брынцалов подчеркнул, что при этом советник должен быть наставником ребенка, его старшим другом, который говорит с ним на одном языке.

«Его работа направлена на вовлечение детей в различные активности, мероприятия по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию», – добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке школ к началу учебного года.