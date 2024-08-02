Почти сто детсадов будут проверены на готовность к новому учебному году в Рязани до 7 августа

Вчера во всех районах города стартовала приемка образовательных учреждений к началу нового учебного года. Об этом сообщило 7info со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Уточняется, что в состав комиссий вошли специалисты управления образования и молодежной политики администрации города, представители депутатского корпуса, Совета руководителей образовательных учреждений и Общественного совета при управлении образования и молодежной политики.

Добавляется, что в рамках комплексных осмотров дается оценка общей готовности учреждений к началу образовательного процесса, работе по укреплению материально-технической базы и проведенному в учреждении ремонту, обеспечению антитеррористической безопасности, санитарному состоянию учебных кабинетов и помещений, а также состоянию прилегающей территории.

Подчеркивается, что до 7 августа включительно комиссия проверит около ста детсадов, почти 70 школ, а также 15 учреждений допобразования в Рязани. Все замечания комиссий должны быть устранены до начала нового учебного года.

Ранее сообщалось, что строительная готовность школы на 2 тыс. мест в подмосковных Котельниках превысила 70%.