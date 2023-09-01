В Мариуполе прозвучал первый звонок в школе, восстановленной подмосковными специалистами

В Ильичевском районе Мариуполя (Донецкая Народная Республика) открылась школа, которую из руин восстановили подмосковные строители.

Старт нового учебного года прошел под гимн Российской Федерации. Школа рассчитана на 960 мест и построена по самым современным стандартам нашей страны.

Восстановительные работы проводились подведомственным Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области Фондом капитального ремонта Подмосковья под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и при координации Минстроя России.

Ранее сообщалось, что более тысячи учеников пошли в новую школу в Ленинском городском округе Подмосковья.