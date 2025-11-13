Более 2,7 тыс. студентов подмосковных вузов подали заявки на участие в IX сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», регион вошел в топ-20 по числу участников. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В общей сложности заявки подали более 215 тыс. российских студентов из свыше 1 тыс. вузов и филиалов. Им были доступны 70 дисциплин, в том числе направления, приоритетные для обеспечения технологического суверенитета страны.

«Талантливая молодежь Московской области формирует кадровый резерв России, доказывая свой высокий профессионализм в проектах Президентской платформы «Россия – страна возможностей», среди которых олимпиада «Я – профессионал»», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

По его словам, в числе самых активных оказались представители Государственного социально-гуманитарного университета, Московского государственного института культуры, Государственного гуманитарно-технологического университета. Руководитель олимпиады Валерия Касамара добавила, что Московская область ежегодно демонстрирует высокую активность в проекте.

Отборочный этап пройдет в период с 14 ноября по 1 декабря, участникам предстоит решить практические задачи от ведущих вузов и работодателей.

Отметим, что проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России, победители смогут получить льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, медалисты – денежные премии до 300 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.