Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по решению технических задач на всероссийской контрольной

Подмосковье наряду с Москвой и Санкт-Петербургом вошло в число регионов-лидеров всероссийской контрольной «Выходи решать!» по решению технических задач.

Так, 18% победителей контрольной по данному направлению — представители столицы. На втором месте — Подмосковье с показателем 12%. Замыкает тройку Санкт-Петербург с 11%. При этом на Москву и Подмосковье приходится почти треть всех победителей по решению технических задач.

Также Подмосковье вошло в топ-3 по физике. На область приходится 10% победителей по данному направлению, она заняла третье место. Лидером стала Москва с 15%, на втором месте Санкт-Петербург (13%).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о победителях Международной научной физической олимпиады ISPhO-2025.