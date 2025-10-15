Московская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок на III Всероссийские педагогические чтения «Моя страна — моя Россия» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», свои практики представили 85 подмосковных педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Проект реализуют с целью распространения лучшего педагогического опыта, современных авторских технологий и методик гражданско-патриотического воспитания. В общей сложности практики представили более 2 тыс. педагогов из 82 регионов страны.

«Такой обмен опытом помогает формировать целостное образовательное пространство страны, где педагог каждого уровня чувствует сопричастность общему делу — воспитанию ответственного и думающего гражданина России», — подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Научный руководитель конкурса, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Лариса Пастухова отметила, что педагогические чтения становятся пространством развития живой педагогики, которое объединяет педагогов из разных регионов. По итогам отбора будут выявлены 150 лучших практик, авторов которых пригласят в Москву для презентации идей на площадке Российской академии образования в ноябре. Кроме того, в рамках проекта пройдет пленарное заседание в Минобразования РФ и будет представлено Всероссийское лонгитюдное исследование детства «Растем вместе».

Отметим, что проект «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.