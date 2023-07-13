Расписание подмосковных электричек изменится из-за ремонтных работ
Фото: [Минтранс МО]
Пассажирам пригородных поездов следует быть внимательнее в связи с тем, что в ближайшие дни расписание претерпит изменения.
На Казанском, Белорусском, Савеловском и Ярославском направлениях время отправления и прибытия поменяется в связи с работами по вводу в строй двух новых центральных диаметров и плановым ремонтом.
Активные преобразования идут на станции Раменское, где возводится пешеходный мост и усиливается энергетическая система. Улучшается инфраструктура на станции Кутуар (Дмитровский городской округ), путевые работы пройдут в Люберцах, на перегонах Овражки – Гжель, Мытищи – Пушкино.
Ранее сообщалось, что подмосковные ветераны-льготники вместо бесплатного проезда вправе получить компенсацию.