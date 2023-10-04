Подмосковные экологи могут получить направление в вузы

В Клину состоялось подведение итогов областного слета школьных лесничеств и регионального этапа Всероссийского конкурса «Подрост».

С окончанием состязаний участников поздравил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. Он отметил, что в регионе действуют меры поддержки для будущих лесничих, наиболее мотивированные ребята смогут поступить в профильные ВУЗы по целевому направлению.

В настоящий момент действуют программы с МГТУ имени Баумана, Государственным университетом по землеустройству. Ведутся переговоры о сотрудничестве с Российским государственным аграрным университетом — МСХА имени Тимирязева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о росте числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области.