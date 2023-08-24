Подмосковные лицеисты стали кандидатами в сборную России на международную олимпиаду

Сразу девять учащихся Физтех-лицея имени Петра Капицы (город Долгопрудный) успешно прошли квалификацию для кандидатов в сборную России на международную олимпиаду по физике 2024 года.

Как отмечает пресс-служба регионального Министерства образования, всего в сборах приняло участие 26 школьников (12 лицеистов) из разных регионов. От физтех-лицея кандидатами в национальную команду стали: Александр Анисимов, Андрей Бахвалов, Максим Быстров, Даниил Гаврилов, Андрей Князев, Иван Лихоконь, Егор Потапов, Михаил Прохорченко и Максим Черноус.

Напомним, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.

Ранее сообщалось, что техникум в подмосковном Дмитрове будет оснащен современным оборудованием.