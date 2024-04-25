Подмосковные школьники могут бесплатно пройти курсы на тему ИИ и лингвистики

Все желающие школьники, студенты и учителя Подмосковья могут пройти бесплатные курсы на различные темы от проекта «Сириус.Курсы». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Онлайн-школу дополнительного образования запустил центр «Сириус». На выбор представлено 45 курсов на самые разные темы — от математики до лингвистики, от биологии до искусственного интеллекта.

Над созданием курсов работают ведущие преподаватели, тренеры олимпиадников, ученые и популяризаторы науки. Подробная информация представлена на сайте проекта.

В прошлом году на курсы записались почти шесть с половиной тысяч учащихся из Подмосковья, в том числе более 5,3 тысячи школьников и около тысяч взрослых.