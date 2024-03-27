Подмосковные школьники получили 41 диплом в финале Всероссийской олимпиады по физике

Сборная Подмосковья завоевала 41 диплом по итогам финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Итоги финального этапа подвели в «Сириусе». Всего в нем приняли участие 57 представителей Подмосковья. В результате одиннадцать из них были признаны победителями, а тридцать ребят получили дипломы призеров.

«Нам важно поддерживать участие школьников в олимпиаде и поощрять их за успехи, поэтому для всех финалистов заключительного этапа предусмотрена денежная выплата: пятьсот тысяч победителям, триста тысяч призерам и сто тысяч участникам», – напомнила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Ранее подмосковная сборная завоевала десять дипломов в финале олимпиады по французскому языку и 32 диплома в финале по МХК.