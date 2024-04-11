Подмосковные школьники получили 58 новых дипломов на всероссийской олимпиаде

Подмосковные учащиеся получили 58 новых дипломов по четырем предметам на Всероссийской олимпиаде школьников. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Так, ребята завоевали 46 дипломов на олимпиаде по обществознанию, в том числе девять дипломов победителей и 37 дипломов призеров.

Также школьники Подмосковья получили три диплома победителей и четыре диплома призеров на олимпиадах по итальянскому и китайскому языкам.

Кроме того, на олимпиаде по информатике сборная региона завоевала пять дипломов призеров.

Таким образом, у подмосковной сборной уже 271 диплом по итогам финального этапа олимпиады.