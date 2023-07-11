Подмосковные школьники выиграли Международную олимпиаду по биологии

Российская команда успешно выступила на Международной биологической олимпиаде в городе Эль-Айн (Объединенные Арабские Эмираты). В ее копилке оказалось четыре медали — три золотые и серебряная. Среди победителей олимпиады Петр Попов и Иван Демидов из Физтех-лицея имени Капицы.

В состязании умов участвовали почти 300 человек из 79 стран. школьников из 79 стран. Им предстояло пройти два тура — теоретический и практический. Ребята из Долгопрудного отлично подготовились к тестированию, ранее они побеждали на аналогичных всероссийских олимпиадах. Одним из первых Петра Попова и Ивана Демидова поздравила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Добавим, что в составе сборной России также выступали москвичи. Алиса Тимонина стала обладательницей золотой медали, Никита Воробьев — серебряной.

Ранее сообщалось, что легкоатлетки Московской области признаны рекордсменками России.