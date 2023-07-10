Подмосковные школьники взяли золото на международной биологической олимпиаде

Подмосковные школьники вошли в число победителей Международной биологической олимпиады. Петр Попов и Иван Демидов учатся в Физтех-лицее в Долгопрудном.

Олимпиада проходила в Дубае. За победу в ней боролись 297 ребят из семидесяти девяти стран мира.

По итогам олимпиады школьники из Подмосковья взяли золото. В состав российской сборной вошли еще два представителя столицы – они взяли золото и серебро.

Ранее сообщалось, что представители региона вошли в число победителей Российской робототехнической олимпиады. Проект ребят из Электростали был признан лучшим в номинации «Искусственный интеллект».