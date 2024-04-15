Подмосковные студенты поучаствовали в Неделе здоровья

Учащиеся колледжей Богородского округа, Балашихи, Реутова и Электроуглей приняли участие в Неделе здоровья. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Цель акции — формирование здорового образа жизни. В ее программу вошли различные спортивные состязания, игровые и познавательные мероприятия.

Так, для студентов организовали игру «Концепция ЗОЖ в современном мире», танцевальный флешмоб, конкурс плакатов, соревнования по настольному теннису, волейболу и стритболу.

В Балашихе прошли тренинги с психологом и преподавателем физкультуры, мероприятия на тему ЗОЖ, встреча с инспектором ПДН. В Богородском округе состоялась презентация на тему спорта и его пользы для здоровья. В Реутове студенты поучаствовали в психологическом тренинге на тему повышения самооценки.