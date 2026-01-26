Подмосковные студенты смогут принять участие в новом сезоне проекта «Твой Ход»

Подмосковные студенты могут принять участие в шестом сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в линейку проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется при поддержке Росмолодежи и Минкультуры России. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Продолжение проекта открылось в рамках всероссийского мероприятия «День единого студенчества России – 2026» в Национальном центре «Россия», которое организовали Минобрнауки России, Росмолодежь, «Твой Ход»,«Россия – страна возможностей», Общество «Знание» и Движение Первых.

«Символично, что с этого сезона проект расширяет географию и объединит не только российских студентов, но и студентов вузов ближнего зарубежья – Республики Абхазия, Южной Осетии, Белоруссии, а также Славянских вузов, где учатся наши соотечественники. В Год единства народов России это приобретает особое значение», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

За пять лет действия проекта подмосковные студенты подали более 17,3 тыс. заявок, восемь из них – вошли в число победителей трека «Делаю». В новом сезоне учащимся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 14 до 35 лет будут доступны треки «Делаю», «Твой Ход, староста!», «Вдохновляю», «Определяю» и «Открываю». Спецпроект «Твой Ход х Дебаттл» включает два трека: «Студенты» и «Преподаватели».

Узнать другие подробности можно здесь. Отметим, что проект реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

