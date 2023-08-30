В подмосковном Орехове-Зуеве завершили ремонт региональных дорог

Специалисты Мосавтодора завершили модернизацию высокоинтенсивных региональных трасс в Орехово-Зуевском округе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Капитально отремонтировано пять участков общей протяженностью более 22 километра. Как отметили в региональном Минтрансе, округ стал 14 муниципалитетом, где полностью завершили региональный ремонт этого сезона. На муниципальной сети ремонтные работы еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье создаются условия для международного бизнеса.