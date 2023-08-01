Сотрудники дежурной службы Росгвардии отмечают профессиональный праздник

В 1991 году во Внутренних войсках МВД СССР была образована дежурная служба. В 1995 году из нее создали отдел (дежурной службы) Главного штаба ГКВВ МВД России. В 2016 году был организован Центральный командный пункт Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Дежурная служба нашего главка оснащена современными автоматизированными средствами сбора, изучения и анализа ситуаций, что позволяет максимально быстро реагировать на оперативную обстановку», — подчеркивает начальник дежурной части штаба Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Александр Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдет конкурс на приготовление самого вкусного варенья.