Подмосковный студент-винодел отличился на чемпионате «Профессионалы» в Крыму

В компетенции «Виноделие» жюри обращало внимание на тонкий вкус и обоняние, хорошую память на запахи, аналитический склад ума. Подмосковный студент достойно преодолел все этапы конкурса — приемка виноматериала, органолептическая оценка качества вина, расчет компонентов состава и сборка купажа. Подготовила Руслана эксперт-наставник Ольга Кузнецова.

Свое будущее студент связывает с виноделием. Но после техникума он отправится в армию. Причем мечтает о службе на флоте по примеру отца.

Подмосковный борец завоевал медаль первенства мира по греко-римской борьбе.