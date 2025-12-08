Представители Подмосковья вошли в число победителей трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования»

Представители Подмосковья — студент четвертого курса Губернского колледжа Александра Логачева (наставляемый) и преподаватель специальных дисциплин колледжа Татьяна Молчанова (наставник) вошли в число победителей трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В общей сложности победу одержали 100 наставнических пар из 55 регионов страны. Трек направлен на развитие культуры наставничества в сфере образования, лучшие получили сертификат участника проекта, а также возможность стать экспертом и выступать на мероприятиях разного уровня.

«Победители трека – это не просто успешные педагоги, а настоящие архитекторы будущего. Их работа – это инвестиция в долгосрочной перспективе: своими действиями, подходом и открытостью они формируют компетентных, зрелых, ответственных специалистов», – считает генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В рамках трека участникам нужно было выполнить творческие и практические задания, в том числе провести анализ примеров наставничества в искусстве, решить педагогические кейсы и не только. Финальное мероприятие также включало просветительскую программу с участием экспертов в сфере образования, наставничества и просвещения. Для участников прошла беседа «Социальное наставничество в России.

Отметим, что проект реализуют в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.