Преподаватель назвала возраст, когда стоит начать изучение иностранного языка

Изучение второго языка открывает для ребенка гораздо больше, чем просто возможность общаться на иностранном наречии. По словам преподавателя английского языка Анны Котик, билингвизм становится мощным инструментом для развития когнитивных способностей и социальной адаптации. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что постоянное переключение между двумя языковыми системами служит уникальной тренировкой для мозга. Дети-билингвы демонстрируют лучшую концентрацию внимания, повышенную гибкость мышления и способность быстрее осваивать новые знания. Эти преимущества выходят за рамки академической успеваемости — владение несколькими языками помогает ребенку увереннее чувствовать себя в общении, легче находить друзей в разных культурных средах и проявлять больше эмпатии к окружающим.

По мнению эксперта, наиболее естественное погружение в язык происходит в раннем возрасте, когда дети усваивают его через игру и подражание без страха ошибок. Однако важно понимать: начав обучение слишком рано, важно поддерживать его постоянно, иначе приобретенные навыки могут быть утрачены. Альтернативой может стать более поздний старт — около девяти лет, но с применением специальных методик, где упор делается на интуитивное освоение речи с последующим переходом к грамматике.

Она добавила, что секрет успешного билингвизма кроется не столько в возрасте начала обучения, сколько в создании живой языковой среды и поддержании устойчивого интереса. Когда язык становится не учебной обязанностью, а естественным способом познания мира и самовыражения, он раскрывает свой полный развивающий потенциал.

