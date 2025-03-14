Преподаватель Ручкина назвала способы остановить отток молодежи из регионов

Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила уменьшить прием в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Декан юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина пояснила, удастся ли остановить отток молодежи из регионов и сохранить кадры, если запретить студентам из регионов учиться в столице. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По ее словам, самая талантливая молодежь с высоким баллом по ЕГЭ хочет попасть в престижные вузы, а проучившись в них, трудоустраивается чаще не по специальности, чтобы больше заработать и закрепиться в столице, не стремится вернуться на родину. Тем не менее путем ограничений контрольных цифр приема в вузы из регионов невозможно решить указанную проблему. Следует провести исследования, собрать аналитику по этому вопросу, насколько велик процент молодежи, поступающей на платные места в столичные вузы и на бюджетные места.

Декан отметила, что нужно провести открытые общественные обсуждения с участием и самой молодежи, и представителей региональных властей, и Минобрнауки России, чтобы определить причины оттока молодежи из регионов. Кроме того, имеет смысл ввести грантовые программы для тех абитуриентов, кто планирует возвращаться в родной регион после обучения в столичном вузе.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Матвиенко о наборе из регионов в вузы Москвы.