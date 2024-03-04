Прием заявок на соципотеку для молодых учителей стартовал в Подмосковье

Молодые учителя Подмосковья с четвертого марта могут подать заявку на участие в программе соципотеки. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В этом году сертификаты смогут получить двадцать специалистов указанной категории. Прием заявок продлится до 29 марта.

В программе могут принять участие педагоги всех специальностей со стажем в Подмосковье не менее трех лет. После получения сертификата им нужно будет отработать в образовательном учреждении региона как минимум десять лет.

Соципотека доступна и для педагогов категории «Учителя». Для них прием заявок продлили до первого апреля.

Всего с начала реализации программы сертификаты на жилье в области получили 575 педагогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в регионе капитально отремонтируют свыше 40 школ и более 20 детсадов.