Прием заявок на соципотеку для молодых учителей стартовал в Подмосковье
Фото: [Unsplash.com]
Молодые учителя Подмосковья с четвертого марта могут подать заявку на участие в программе соципотеки. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
В этом году сертификаты смогут получить двадцать специалистов указанной категории. Прием заявок продлится до 29 марта.
В программе могут принять участие педагоги всех специальностей со стажем в Подмосковье не менее трех лет. После получения сертификата им нужно будет отработать в образовательном учреждении региона как минимум десять лет.
Соципотека доступна и для педагогов категории «Учителя». Для них прием заявок продлили до первого апреля.
Всего с начала реализации программы сертификаты на жилье в области получили 575 педагогов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в регионе капитально отремонтируют свыше 40 школ и более 20 детсадов.