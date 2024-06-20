Приемная кампания началась в вузах Подмосковья сегодня, сообщили в Министерстве образования Московской области. Абитуриенты могут подать документы в 67 учебных заведений, открытых на территории региона.

Для выпускников школ доступно высшее образование по самым разным направлениям, от медицины до педагогики и изобразительного искусства.

Подать документы можно очно в самом учебном заведении или онлайн на федеральном портале госуслуг. При подаче документов потребуются паспорт и школьный аттестат или диплом о среднем профессиональном образовании.

Ребята, поступающие в вузы без вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ), могут подать заявления до 25 июля. Итоговые конкурсные списки абитуриентов опубликуют до 27 июля.