Проект «Методический автобус» завершился в Химках. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В рамках проекта члены клуба «Педагог года Подмосковья» и клуба директоров областных школ провели мастер-классы и практические занятия для учителей и директоров школ Химок.

Проект реализуется с 2018 года. Его цель - повышение профессиональных компетенций педагогов и руководителей школ. В его рамках учителя могут обмениваться опытом и узнавать о самых современных педагогических практиках.

С момента старта реализации проекта «Методический автобус» посетил 38 муниципалитетов Подмосковья. Общее число участников проекта превысило четыре тысячи человек.