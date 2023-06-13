«Проходные баллы будут недосягаемыми»: стали известны лучшие вузы России

Первое место в Национальном рейтинге университетов за 2023 год занял МГУ им. М.В. Ломоносова, следует из данных , опубликованных Интерфаксом.

Второе место занял НИЯУ «МИФИ», третье — Московский физико-технический институт. Эти вузы открывают рейтинг с 2018 года. Также в список попали НИУ ВШЭ, СПбГУ, НИ ТГУ, НГУ, КФУ, НИТУ «МИСИС», Томский политех, Университет ИТМО, РУДН, ЮФУ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, МГТУ им. Н.Э. Баумана, СФУ, Сеченовский университет, НИУ БелГУ, РАНХиГС.

«Боюсь, что проходные баллы в эти вузы станут недосягаемыми после выхода рейтинга. А я хотел подать документы в три университета из списка»; «Странно, что ВШЭ не входит в тройку лидеров. То же могу сказать и про Бауманку», — пишут студенты и абитуриенты в Сети.

Чтобы определить лучшие 20 вузов, эксперты оценили 368 отечественных университетов. Оценки выставляли на основании публичных данных, которые обнародовали сами учебные заведения и информационные ресурсы Министерства науки и высшего образования.

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